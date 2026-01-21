Main Menu

Corruptoin:  हेड कांस्टेबल रिश्वत लेते रंगे हाथों काबू, विजीलैंस ने कसा शिकंजा

21 Jan, 2026

head constable caught red handed accepting a bribe

फिरोजपुर/ गुरुहरसहाय (कुमार, सुनील विक्की) : पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने फिरोजपुर जिले के थाना लखोके बेहराम में तैनात हेड कांस्टेबल हरपाल सिंह को कथित रूप में 10 हजार रुपए रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह जानकारी देते हुए विजिलेंस ब्यूरो पंजाब के एक प्रवक्ता ने बताया कि उक्त आरोपी को गांव सरूप सिंह वाला, तहसील गुरुहरसहाय, जिला फिरोजपुर के निवासी की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता के भाई के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और नामजद हेड कांस्टेबल ने उस मामले में शिकायतकर्ता की मदद करने और उसके भाई को किसी अन्य मामले में नामजद न करने के बदले में शिकायतकर्ता से 1 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी जिसमें से हेड कांस्टेबल ने शिकायतकर्ता से 20,000 रुपये ले लिए थे और बाकी रकम लेने की मांग कर रहा था । उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता ने रिश्वत मांगते समय आरोपी हेड कांस्टेबल की बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि उसकी शिकायत की शुरुआती जांच के बाद, विजिलेंस ब्यूरो टीम ने आरोपी हेड कांस्टेबल हरपाल सिंह को 2 सरकारी गवाहों की मौजूदगी में शिकायतकर्ता से 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया।

इस संबंध में, आरोपी के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो पुलिस स्टेशन फिरोजपुर में भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच तथा कार्यवाही की जा रही है।

