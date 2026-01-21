फाजिल्का: पुलिस व बदमाश में Encounter, हत्या मामले में Wanted था आरोपी

Edited By Kamini,Updated: 21 Jan, 2026 01:32 PM

फाजिल्का पुलिस व बदमाश में एनकाउंटर की खबर है।

फाजिल्का (सुनील नागपाल): फाजिल्का पुलिस व बदमाश में एनकाउंटर की खबर है। जानकारी के मुताबिक, फाजिल्का पुलिस का अरनीवाला के पास एक बदमाश से एनकाउंटर किया, जोकि मर्डर केस में वॉन्टेड था। एनकाउंटर के दौरान आरोपी के पैर में गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गया।

आरोपी को इलाज के लिए फाजिल्का के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां डॉक्टरों ने उसका प्राइमरी इलाज करने के बाद उसे फरीदकोट रेफर कर दिया है। घायल आरोपी की पहचान प्रीतपाल सिंह पुत्र अमरजीत सिंह निवासी अरनीवाला के रूप में हुई है।

