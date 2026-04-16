भीषण गर्मी के बीच पंजाब के लोगों लिए स्वास्थ्य विभाग ने जारी Advisory,पढ़ें...

पंजाब में आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना है, जिससे तेज गर्मी पड़ने के

चंडीगढ़: पंजाब में आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना है, जिससे तेज गर्मी पड़ने के आसार हैं। मौसम विभाग ने भी इस बार राज्य में भीषण गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसी के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने लोगों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है। स्वास्थ्य विभाग ने गर्मी के प्रभाव को कम करने और इससे बचाव के लिए जरूरी कदम उठाए हैं।

लोगों को अधिक सावधानी बरतने की जरूरत

राज्य के सभी सिविल सर्जनों, अस्पतालों, सब-डिविजन अस्पतालों और कम्युनिटी हेल्थ सेंटरों को पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। एडवाइजरी में लोगों को गर्मी से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए सतर्क रहने को कहा गया है। खासकर जोखिम वाले वर्ग के लोगों को अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। उल्लेखनीय है कि जब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो जाता है, तो इसे हीट वेव कहा जाता है, जो शरीर की तापमान नियंत्रित करने की क्षमता को प्रभावित करती है और कई बीमारियों का कारण बन सकती है।

लू से बचाव के उपाय:

हर 20-30 मिनट में पानी पीते रहें, भले ही प्यास न लगे।

ORS, लस्सी और नींबू पानी का सेवन करें।

हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहनें।

सिर को ढकने के लिए छाता, टोपी या तौलिया इस्तेमाल करें।

सुबह या शाम के समय ही बाहर के काम करें।

तरबूज, संतरा और खीरा जैसे पानी से भरपूर फल खाएं।

कमरे में हवा का अच्छा प्रबंध रखें, पंखे और पर्दों का उपयोग करें।

बाहर काम करने वाले मजदूरों के लिए छांव और पीने का पानी उपलब्ध कराएं।

क्या न करें: