Punjab : कोहरे का कहर, तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, युवक की मौत

तरनतारन (रमन): आज सुबह घने कोहरे ने झबाल अड्डा पर पंडोरी रण सिंह के एक गरीब परिवार पर उस समय कहर ढाया, जब एक तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को इतनी जोर से टक्कर मारी कि मोटरसाइकिल सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार, मंगल सिंह पुत्र पाल सिंह निवासी पंडोरी रण सिंह जो झब्बाल में मीट सप्लाई करता था, आज सुबह जब अड्डा झब्बाल में मोटरसाइकिल पर बकरे डिलीवर कर रहा था तो झब्बाल अड्डा के बाहर अमृतसर रोड पर कोहरे के कारण झबाल की तरफ से जा रही एक तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को इतनी जोर से टक्कर मारी कि मोटरसाइकिल चला रहे मंगल सिंह की मौके पर ही मौत हो गई।

घटना का पता चलते ही झबाल थाने से थानेदार जतिंदर सिंह मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में ले लिया। उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।