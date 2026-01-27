Punjab : दर्जनों इलाकों में बिजली रहेगी बंद, लगेगा लंबा Powercut

132 के.वी. सब स्टेशन से चलने वाले 11 के.वी. सिटी 1 और सिटी 6 की बिजली सप्लाई इन फीडरों को बाईफरकेशन करने के कारण 29 व 31 जनवरी सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहेगी।

तरनतारन (आहलुवालिया): 132 के.वी. सब स्टेशन से चलने वाले 11 के.वी. सिटी 1 और सिटी 6 की बिजली सप्लाई इन फीडरों को बाईफरकेशन करने के कारण 29 व 31 जनवरी सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहेगी।

इनसे चलने वाले इलाके मोहल्ला भाग शाह, नया बाजार, तहसील बाजार, पेट्रोल पंप वाली गली, गली इंदर सिंह वाली सरहाली रोड, काजीकोट रोड, छोटा काजीकोट, चंदर कॉलोनी, तहसील बाजार, मोहल्ला जोसे वाला, सर्कुलर रोड, पार्क एवेन्यू, जय दीप एवेन्यू, श्री गुरु अर्जन देव कॉलोनी नूरदी रोड, प्लासौर रोड, मोहल्ला टांक छत्तरी आदि क्षेत्र बंद रहेंगे। यह सूचना इंजीनियर नरिंदर सिंह उप मंडल अफसर शहरी तरनतारन, इंजी. मनजीत सिंह जे.ई. द्वारा दी गई।