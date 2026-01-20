Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • पंजाब के मुख्यमंत्री में लोगों का सामना करने की हिम्मत नहींः सुखबीर बादल

पंजाब के मुख्यमंत्री में लोगों का सामना करने की हिम्मत नहींः सुखबीर बादल

Edited By Vatika,Updated: 20 Jan, 2026 01:19 PM

punjab chief minister lacks the courage to face the people sukhbir badal

शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब

चंडीगढ़: शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब के मुख्यमंत्री व गृह मंत्री भगवंत मान पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पंजाब शायद देश का इकलौता ऐसा राज्य है, जहां डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री—जो स्वयं गृह मंत्री भी हैं, में जनता का सामना करने का साहस नहीं है।

सुखबीर बादल ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि आज कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, जवाबदेही गायब है और शासन केवल पुलिस ब्रीफिंग तक सीमित रह गया है। अकाली दल अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि जब पंजाब में खून-खराबा हो रहा है, तब अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाले शासन के नामजद मुख्यमंत्री स्टैंड-अप कॉमेडी के जरिए लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। सुखबीर सिंह बादल ने सोशल मीडिया पर भगवंत मान का एक कार्टून भी सांझा किया है।
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!