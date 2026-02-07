Jalandhar : कई इलाकों में बिजली रहेगी बंद, लगेगा Power Cut

132 के.वी. अर्बन एस्टेट फेज-2 सब स्टेशन के 11 के.वी. हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी फीडर के बाइफरकेशन कार्य के चलते 7 फरवरी को दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक बिजली बंद रहेगी।

जालंधर (पुनीत): 132 के.वी. अर्बन एस्टेट फेज-2 सब स्टेशन के 11 के.वी. हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी फीडर के बाइफरकेशन कार्य के चलते 7 फरवरी को दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक बिजली बंद रहेगी।

इसके चलते 11 के.वी. गोल मार्कीट, गुरु नानक नगर, गीता मंदिर एरिया, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी फीडर बंद रहेंगे। इससे अर्बन एस्टेट फेज-2, मॉडल टाउन, गीता मंदिर क्षेत्र, मॉडल टाउन मार्कीट, इन्फिनिटी मॉल व आसपास के इलाके प्रभावित होंगे।

