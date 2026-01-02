शहर के कई इलाकों में बिजली रहेगी गुल, सुबह 10 से शाम 5 बजे तक लगेगा Power Cut

तरनतारन शहर में 3 जनवरी को आवश्यक मुरम्मत कार्य के चलते बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।

तरनतारन (आहलूवालिया): तरनतारन शहर में 3 जनवरी को आवश्यक मुरम्मत कार्य के चलते बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। बिजली विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 132 के.वी.ए. तरनतारन से जुड़े 11 के.वी. सिटी-1 और सिटी-6 फीडरों की सप्लाई सुबह 10 से शाम 5 बजे तक बंद रहेगी।

इस दौरान मोहल्ला भाग शाह, नवां बाजार, तहसील बाजार, पैट्रोल पम्प वाली गली, गली इंदर सिंह वाली (सरहाली रोड), काजीकोट रोड, छोटा काजीकोट, चंद्र कॉलोनी, मोहल्ला जस्से वाला, सर्कुलर रोड, पार्क एवेन्यू, जयदीप एवेन्यू, श्री गुरु अर्जन देव कॉलोनी, नूरदी रोड, पलासौर रोड, मोहल्ला टैंक छत्री सहित आसपास के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। यह जानकारी उप-मंडल अधिकारी (शहरी) इंजीनियर नरिंद्र सिंह, जे.ई. इंजीनियर गुरभेज सिंह ढिल्लों और जे.ई. इंजीनियर मनजीत सिंह ने दी। बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए पहले से आवश्यक प्रबंध कर लें।

