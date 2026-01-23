2 दिन नहीं खुलेंगी फगवाड़ा गेट में दुकानें, जरूरी सामान खरीदने वाले लोग पहले ही कर लें...

गणतंत्र दिवस के अवसर पर फगवाड़ा गेट इलैक्ट्रिकल डीलर एसोसिएशन एवं इलैक्ट्रॉनिक वैल्फेयर सोसाइटी से जुड़े व्यापारियों ने दो दिन दुकानों को बंद रखने का निर्णय लिया है।

जालंधर (खुराना): गणतंत्र दिवस के अवसर पर फगवाड़ा गेट इलैक्ट्रिकल डीलर एसोसिएशन एवं इलैक्ट्रॉनिक वैल्फेयर सोसाइटी से जुड़े व्यापारियों ने दो दिन दुकानों को बंद रखने का निर्णय लिया है। एसोसिएशन की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 25 जनवरी (रविवार) और 26 जनवरी (सोमवार) को इलैक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक सामान की सभी दुकानें बंद रहेंगी।

एसोसिएशन के प्रधान अमित सहगल एवं बलजीत सिंह आहलूवालिया ने संयुक्त रूप से बताया कि यह निर्णय गणतंत्र दिवस के सम्मान में लिया गया है। बंद के दौरान फगवाड़ा गेट, मिलाप रोड, चहार बाग, भगत सिंह चौक, शेर-ए-पंजाब मार्केट, हांगकांग मार्केट, पंजपीर चौक सहित आसपास के क्षेत्रों में स्थित इलैक्ट्रिकल व इलैक्ट्रॉनिक सामान की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। व्यापारियों ने आम जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि आवश्यक खरीदारी पहले ही कर लें।

