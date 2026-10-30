पंजाब पुलिस के ASI को लोगों की भीड़ ने किया काबू, चिट्टा पीने के लगे आरोप... गरमाया माहौल

शहर के ITI चौक में बने टॉयलेट में चिट्टा पीने के आरोप में एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और लोगों की भीड़ ने उसके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी।

बुढलाडा (बांसल): पंजाब पुलिस के ASI द्वारा नशा करने का मामला सामने आया है। स्थानीय शहर के ITI चौक में बने टॉयलेट में चिट्टा पीने के आरोप में एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और लोगों की भीड़ ने उसके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। सब-इंस्पेक्टर भीड़ से बचकर मार्केट कमेटी के चेयरमैन की ऑटो एजेंसी में घुस गया। भीड़ ने चेयरमैन की एजेंसी का शीशा भी तोड़ दिया, उन पर सब-इंस्पेक्टर को बचाने का आरोप लगाया। उक्त पुलिस अधिकारी और चेयरमैन पर ड्रग तस्करों को बचाने का आरोप लगाते हुए लोगों ने ITI चौक पर ट्रैफिक जाम कर दिया और विरोध प्रदर्शन किया।

इस मौके पर SP नीरज कुमार ने कहा कि उक्त पुलिस अधिकारी ASI जहानखेला से यहां ड्यूटी पर आया था, लेकिन ड्रग्स लेने की शिकायत मिलने पर उसका डोप टेस्ट कराया गया और उसके खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अधिकारी के पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुई। SHO जसप्रीत सिंह ने लोगों को शांत किया और कार्रवाई का भरोसा देकर प्रदर्शन खत्म करवाया। इस बारे में मार्केट कमेटी के चेयरमैन ने कहा कि उनका पुलिसवाले से कोई लेना-देना नहीं है और वह खुद भी ड्रग्स के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि पुलिसवाला भीड़ से बचने के लिए अचानक उनकी एजेंसी में छिप गया, मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं है।

लोगों ने मांग की कि ड्रग तस्करों का साथ देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। भारतीय जनता पार्टी पंजाब के सेक्रेटरी और पूर्व MLA मंगत राय बांसल ने कहा कि अब रक्षक भक्षक बन गए हैं। वहीं, सीनियर कांग्रेसी नेता सतपाल सिंह मुलेवाला, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट हरविंदरदीप सिंह स्वीटी ने कहा कि जब पुलिस वाले ही ड्रग्स लेने लगेंगे तो आम जनता का क्या होगा?

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