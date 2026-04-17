बैंकॉक से आया यात्री एयरपोर्ट पर गिरफ्तार, 6.28 करोड़ का गांजा बरामद

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 17 Apr, 2026 07:36 PM
श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की टीम ने बैंकॉक से आई फ्लाइट के एक यात्री से 6.28 करोड रुपए की कीमत का हाइड्रोलिक गांजा जब्त किया है।
अमृतसर ( नीरज): श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की टीम ने बैंकॉक से आई फ्लाइट के एक यात्री से 6.28 करोड रुपए की कीमत का हाइड्रोलिक गांजा जब्त किया है।
जानकारी के अनुसार यात्री ने अपने सामान में गांजा छुपाया हुआ था और किसी को डिलीवर करने की फिराक में था लेकिन एयरपोर्ट पर पहले ही कस्टम विभाग की टीम ने यात्री को गिरफ्तार कर लिया इससे पहले भी कई बार एयरपोर्ट पर करोड़ों रूपयो का गांजा जप्त किया जा चुका है लेकिन इसको मंगवाने वाला असली किंगपिन कौन है इसके बारे में अभी तक पता नहीं चल रहा है।