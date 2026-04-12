Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • दर्दनाक हादसा: रावी दरिया में डूबने से माता-पिता का इकलौते बेटे की मौ/त

दर्दनाक हादसा: रावी दरिया में डूबने से माता-पिता का इकलौते बेटे की मौ/त

Edited By Kalash,Updated: 12 Apr, 2026 05:46 PM

parents only son death ravi river

पुलिस थाना डेरा बाबा नानक के अधीन पुलिस चौकी धर्मकोट रंधावा के गांव धर्मकोट पत्तन के 11 साल के मासूम बच्चे की रावी दरिया में डूबने से मौत हो जाने का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है।

गुरदासपुर (हरजिंदर सिंह गोराया): पुलिस थाना डेरा बाबा नानक के अधीन पुलिस चौकी धर्मकोट रंधावा के गांव धर्मकोट पत्तन के 11 साल के मासूम बच्चे की रावी दरिया में डूबने से मौत हो जाने का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है।   

इस संबंध में जानकारी देते हुए मृतक मासूम बच्चे के परिजनों ने बताया कि प्रभजोत सिंह पुत्र जसविंदर सिंह गत दिन बैसाखी मेले को समर्पित गांव के गुरुद्वारा साहिब में रखे गए प्रोग्राम में अपने दोस्त के साथ गया था। वह शाम तक घर न आया। जब उसे ढूंढने की कोशिश की तो पता चला कि वह कल अपने दोस्त के साथ रावी दरिया पर गया था और जब उसकी चप्पल रावी दरिया में बह गईं तो चप्पलें पकड़ते समय हुए उसका संतुलन बिगड़ गया और वह रावी में डूब गया। 

इस संबंध में उसके दोस्त ने घर में किसी को नहीं बताया। जब परिजनों द्वारा उससे पूछताछ की गई तो निशानदेरी पर और मछुआरों की मदद से बच्चे का शव बरामद हुआ। इस मौके पर मृत बच्चे के माता-पिता और गांववालों ने इलाके के लोगों से अपील की है कि कोई भी रावी में न नहाए क्योंकि पिछले समय के दौरान आई बाढ़ और माइनिंग की वजह से कई जगहों पर गहरे खाल बन गए हैं, जिसकी वजह से आए दिन ऐसे हादसे हो रहे हैं।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here 

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!