झगड़ा सुलझाने पहुंचे पुलिसकर्मी से बदसलूकी, एक गिरफ्तार

टिब्बा रोड़़ पर हरदेव इंक्लेव में लड़ाई झगड़े की सूचना मिलने पर मौका देखने सब इंस्पैक्टर के साथ बदसलूकी करने व डयूटी में रूकावट डालने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को काबू कर लिया।

लुधियाना (गौतम) : टिब्बा रोड़़ पर हरदेव इंक्लेव में लड़ाई झगड़े की सूचना मिलने पर मौका देखने सब इंस्पैक्टर के साथ बदसलूकी करने व डयूटी में रूकावट डालने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को काबू कर लिया। पुलिस ने काबू किए युवक की पहचान प्रिंस वर्मा के रूप में की है, जबकि उसकी मां दिक्षा वर्मा व राजीव कुमार को भी मामले में नामजद किया है , जो कि अभी फरार है।

सब इंपैक्टर इंदरजीत सिंह ने बताया कि वह अपने थाने में बतौर डयूटी अफसर तैनात थे तो उन्हें इलाके में लड़ाई झगड़ा होने की सूचना मिली , जिस पर अपनी टीम लेकर मौके पर पहुंच गए । जांच के दौरान पता चला कि गली में रहते विकास जैन, संजीव कुमार व प्रिंस वर्मा की गली में कारें पार्किंग करने को लेकर आपस में ल़डाई झगड़ा हो रहा था । जांच के दौरान वह विकास जैन और संजीव कुमार से बातचीत कर रहे थे तो इतनी देर में प्रिंस वर्मा उर्फ नाइस, उसकी माता दिक्षा व राजीव कुमार ने तैश में आकर ऊंची ऊंची आवाज में गाली गलौज करना शुरू कर दिया और जब उनको मना किया गया तो आरोपियों ने उनके साथ गाली गलौज करना शुरू दिया और उसकी वर्दी को हाथ डाल कर डयूटी में रूकावट डाली। मौके पर पुलिस ने आरोपी प्रिंस को काबू कर लिया जब कि अन्य की तलाश की जा रही है ।

