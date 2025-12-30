लुधियाना के इस इलाके में सुबह-सुबह वारदात, दुकानदारों के उड़े होश

Edited By Kalash,Updated: 30 Dec, 2025 11:26 AM

शहर के सर्कुलर रोड इलाके से बड़ी खबर सामने आई है।

लुधियाना (बस्सी): शहर के सर्कुलर रोड इलाके से बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार यहां आज सुबह 5 बजे चोरों द्वारा तीन दुकानों के शटर तोड़कर वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि एक कार में 3 चोर आए जिन्होंने 3 दुकानों के शटर तोड़े।

इसके बाद वह 10-15 मिनट में वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। यह भी पता चला है कि आरोपी खन्ना क्लॉथ हाउस नामक दुकान से पैसों का गल्ला ही उठाकर ले गए हैं। मालिक के मौके पर आने के बाद ही जानकारी मिल पाएगी कि गल्ले में कितने पैसे थे।

