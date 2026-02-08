Ludhiana : शहर में बढ़ती लूट की वारदातें, आज फिर बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम

शहर में लुटेरों व छीनाछपटी करने वालों ने आतंक मचाया है। हर दिन कोई न कोई लूट की वारदात सामने आ जाती है। ऐसा ही ताजा मामला सामने आया है, जिसमें आज शाम करीब 8 बजे छावनी मोहल्ला के पास पानी वाली टैंकी के पास एक्टिवा सवार एक व्यक्ति के साथ लूट की वारदात...

लुधियाना (अशोक): शहर में लुटेरों व छीनाछपटी करने वालों ने आतंक मचाया है। हर दिन कोई न कोई लूट की वारदात सामने आ जाती है। ऐसा ही ताजा मामला सामने आया है, जिसमें आज शाम करीब 8 बजे छावनी मोहल्ला के पास पानी वाली टैंकी के पास एक्टिवा सवार एक व्यक्ति के साथ लूट की वारदात हो गई।

सलेम टाबरी निवासी पीड़ित व्यक्ति दीपक त्रेहन ने बताया कि एक एक्टिवा पर सवार तीन लोगों ने उसको घेर लिया तथा दात दिखा कर उसकी डेढ़ तोले की सोने की अंगूठी तथा कैश लेकर फरार हो गए । उसने कहा कि तीनों के पास दांत पकड़े थे। उसने तुरन्त 4 नंबर थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाई है।