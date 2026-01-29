लुधियाना रिहायशी इलाके में सरेआम चल रहा गंदा धंधा, आपत्तिजनक हालत में पकड़े लड़के-लड़कियां

Edited By Kalash,Updated: 29 Jan, 2026 01:48 PM
लुधियाना : लुधियाना में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए देह व्यापार से जुड़े एक मामले का पर्दाफाश किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने करीब सात युवक-युवतियों को आपत्तिजनक हालत में हिरासत में लिया है। यह कार्रवाई मोती नगर के सी-ब्लॉक इलाके में की गई, जहां एक मकान को कथित तौर पर होटल की तरह चलाया जा रहा था।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस इमारत में लंबे समय से संदिग्ध गतिविधियां चल रही थी। मोहल्ले के निवासियों के मुताबिक यहां बाहर से लोगों का लगातार आना-जाना रहता था, जिससे इलाके में असुरक्षा का माहौल बन गया था। शिकायतों के बाद पुलिस ने मौके पर दबिश दी और कई जोड़ों को पकड़ा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और पकड़े गए लोगों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
