  • लुधियाना रेलवे स्टेशन पर फोर्ट्रेस चेक अभियान, बिना टिकट यात्रा करने वालों पर कंसा शिकंजा

Edited By Kalash,Updated: 08 Feb, 2026 02:30 PM

बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से उत्तर रेलवे के फिरोजपुर मंडल द्वारा लुधियाना रेलवे स्टेशन पर एक विशेष टिकट जांच अभियान 'फोर्ट्रेस चेक' चलाया गया।

लुधियाना (गौतम): बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से उत्तर रेलवे के फिरोजपुर मंडल द्वारा लुधियाना रेलवे स्टेशन पर एक विशेष टिकट जांच अभियान 'फोर्ट्रेस चेक' चलाया गया। इस विशेष अभियान के दौरान कुल 327 बिना टिकट यात्रियों को पकड़ा गया, जिनसे ₹2,77,000 का राजस्व वसूला गया। यह अभियान सुबह 9.00 बजे से शाम 17.00 बजे तक लगातार चलाया गया, जिसमें लगभग 20 टिकट जांच स्टाफ एवं आरपीएफ के  जवान शामिल रहे।

रेलवे में फोर्ट्रेस चेक एक विशेष एवं सघन जांच अभियान होता है, जिसके अंतर्गत किसी स्टेशन, ट्रेन या रेलखंड में बिना पूर्व सूचना सघन टिकट जांच की जाती है। इस दौरान टिकट चेकिंग स्टाफ तथा आरपीएफ की संयुक्त टीम द्वारा यात्रियों के टिकट, पहचान पत्र एवं रेलवे नियमों का कड़ाई से निरीक्षण किया जाता है। इसका उद्देश्य बिना टिकट यात्रा पर रोक लगाना और राजस्व वृद्धि सुनिश्चित करना होता है।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक परमदीप सिंह सैनी ने यात्रियों से अपील की है कि वे वैध टिकट लेकर ही यात्रा करें। यात्रियों की सुविधा एवं राजस्व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भविष्य में भी इस प्रकार के विशेष टिकट जांच अभियान जारी रहेंगे।

