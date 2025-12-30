लुधियाना पुलिस ने पेश किया साल 2025 का Report Card, पढ़ें पूरी Detail

लुधियाना पुलिस ने वर्ष 2025 में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

लुधियाना (गीतांजलि): लुधियाना पुलिस ने वर्ष 2025 में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस ने 14 मामलों में कुल ₹11.4 करोड़ की संपत्ति फ्रीज की। इसके अलावा, 200 नशेड़ियों को धारा 64-A के तहत अस्पताल में भर्ती कराया गया और 2,947 नशेड़ियों को OOAT केंद्रों में इलाज मुहैया कराया गया। पुलिस ने ड्रग पेडलरों की 18 संपत्तियों को ध्वस्त किया और 76 CASO ऑपरेशन किए।

एक्साइज एक्ट के तहत 279 मामले दर्ज किए गए और 323 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई में 203 लीटर 750 मि.ली. अवैध शराब, 6,822 लीटर 510 मि.ली. लाइसेंसी शराब, 1,462 लीटर 460 मि.ली. अंग्रेजी शराब, 85 लीटर 580 मि.ली. बीयर और 50 लीटर लाहन जब्त की गई। आर्म्स एक्ट और एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत गैंगस्टरों और आतंकवादियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 32 मामले दर्ज किए गए और 58 आरोपी गिरफ्तार किए गए। इस दौरान 93 पिस्टल और रिवॉल्वर, 3 बंदूकें और राइफलें, 311 कारतूस, 28 मैगजीन और 3 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए, जिससे हिंसक अपराधों पर नियंत्रण करने में मदद मिली।

फरार अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान में 381 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 19 आरोपी धारा 82/83 सीआरपीसी और 362 आरोपी धारा 299 सीआरपीसी के तहत पकड़े गए। लूट और स्नैचिंग के मामलों में पुलिस ने 249 मामलों में कार्रवाई की, जिससे 525 आरोपी गिरफ्तार किए गए और 80% से अधिक मामलों का खुलासा किया गया। चोरी किए गए सामानों में ₹2.80 करोड़ की संपत्ति बरामद हुई, जिसमें 219 वाहन, 780 मोबाइल फोन, 88 ग्राम सोने के आभूषण, 60 ग्राम चांदी के आभूषण और ₹63.21 लाख नकद शामिल हैं। ट्रैफिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पुलिस ने 2,91,693 ट्रैफिक चालान जारी किए। एनडीपीएस एक्ट के तहत 275 मामलों का निपटारा किया गया और 92.7% मामलों में उच्च सजा दर हासिल की गई।