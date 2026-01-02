Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Ludhiana : पुलिस ने पकड़े प्लास्टिक डोर सप्लायर : घरों में जाकर करते थे डिलीवरी

Ludhiana : पुलिस ने पकड़े प्लास्टिक डोर सप्लायर : घरों में जाकर करते थे डिलीवरी

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 02 Jan, 2026 09:00 PM

ludhiana police arrest plastic kite string suppliers

पंजाब के लुधियाना में लोहड़ी के त्योहार से पहले पुलिस ने प्लास्टिक डोर बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। मुल्लापुर और थाना पीएयू की पुलिस ने कुल 186 गट्टू प्लास्टिक डोर के बरामद किए है। दोनों थानों की पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार...

लुधियाना (गीतांजलि): पंजाब के लुधियाना में लोहड़ी के त्योहार से पहले पुलिस ने प्लास्टिक डोर बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। मुल्लापुर और थाना पीएयू की पुलिस ने कुल 186 गट्टू प्लास्टिक डोर के बरामद किए है। दोनों थानों की पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना पीएयू की पुलिस ने 176 गट्टू बरामद किए जबकि मुल्लापुर दाखा पुलिस ने 10 गट्टू सहित आरोपी को पकड़ा।

डीएसपी दाखा वरिंदर सिंह खोसा ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना SHO हमराज सिंह को गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के अनुसार, बासियां बेट निवासी जसप्रीत सिंह गांव थरीके में अपनी पतंग और पटाखों की दुकान से प्रतिबंधित प्लास्टिक डोर बेच रहा था। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए तुरंत एक पुलिस टीम का गठन किया गया। ASI सुरिंदर सिंह के नेतृत्व में पुलिस पार्टी ने मौके पर छापेमारी की। इस दौरान आरोपी जसप्रीत सिंह को 10 गट्टू डोर के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया गया। पुलिस ने चाइना डोर को कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

डीएसपी वरिंदर सिंह खोसा ने बताया कि चाइना डोर पूरी तरह से प्रतिबंधित है और यह बेहद खतरनाक है। उन्होंने कहा कि इससे कई बार लोगों की जान जा चुकी है, जबकि पक्षियों और पशुओं को भी गंभीर चोटें पहुंचती हैं। डीएसपी ने साफ चेतावनी दी कि यदि कोई भी दुकानदार चाइना डोर बेचता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इसी तरह SHO विजय कुमार की टीम ने आरोपी दीपक कुमार राजू निवासी अय्याली खुर्द हंबड़ा रोड को शक पड़ने पर नाकाबंदी दौरान काबू किया। आरोपी से जब पूछताछ की तो उससे प्लास्टिक डोर बरामद हुई। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपने अलग-अलग ठिकानों से प्लास्टिक डोर बरामद करवाई। आरोपी लोगों के घरों में जाकर डोर की डिलीवरी करता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 223,125 BNS के तहत मामला दर्ज किया है।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!