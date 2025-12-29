Ludhiana के दंडी स्वामी रोड पर बवाल, स्विफ्ट कार सवार बदमाशों ने किया कांड

लुधियाना में दंडी स्वामी रोड पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब...

लुधियाना (गीतांजली): पंजाब के लुधियाना में दंडी स्वामी रोड पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक स्विफ्ट कार में सवार बदमाशों का पुलिस ने पीछा किया। पुलिस को पीछे आता देख कार सवार व्यक्ति ने तेज रफ्तार में गाड़ी भगा ली।

जानकारी के अनुसार, पीछा किए जाने के दौरान कार सवार बदमाश ने कई अन्य वाहनों को टक्कर मार दी। जैसे ही पुलिस कर्मियों ने गाड़ी से उतरकर उसे पकड़ने की कोशिश की, वह पुलिस टीम को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी घटना कैद हो गई है। हालांकि पुलिस किन बदमाशों का पीछा कर रही थी, इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इस घटना के बाद दंडी स्वामी रोड पर मौजूद दुकानदारों में दहशत का माहौल है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है और फरार बदमाशों की तलाश जारी है।