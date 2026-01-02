Ludhiana : जानलेवा डोर का शिकार हुआ स्टूडैंट, गर्दन पर लगा कट, लगे 18 टांके

: पाबंदीशुदा डोर को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से सख्ती करने का दावे किए जा रहे है, लेकिन आए दिन लोग इस जान लेवा डोर के शिकार हो रहे हैं। शुक्रवार को भी पख्खोवाल रोड़ पर एक्टिवा पर जा रहा 16 साल का लड़का भी पाबंदीशुदा डोर की चपेट में आ गया। जब उसकी...

लुधियाना (गौतम) : पाबंदीशुदा डोर को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से सख्ती करने का दावे किए जा रहे है, लेकिन आए दिन लोग इस जान लेवा डोर के शिकार हो रहे हैं। शुक्रवार को भी पख्खोवाल रोड़ पर एक्टिवा पर जा रहा 16 साल का लड़का भी पाबंदीशुदा डोर की चपेट में आ गया। जब उसकी साथ जा रही उसकी ताई बाल बाल बच गई। डोर के कारण उसकी गर्दन के दोनों तरफ गहरे कट लग गए। मौके पर मौजूद राहगीरों ने उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल पहुंचाया। जख्मी की पहचान नूरवाला रोड़ के रहने वाले लोवेश गर्ग के रूप में की है।

लोवेश के पिता रिशी गर्ग ने बताया कि लोवेश बाहरवीं क्लास का स्टूडैंट है। शुक्रवार को वह अपनी ताई भावना गर्ग के साथ दुगरी किसी काम के लिए जा रहा था। जब वह पख्खोवाल नहर पुल पर पहुंचे तो एक दम ही प्लास्टिक की डोर उसकी गर्दन में फंस गई। जिस कारण उसके दोनों तरफ कट लग गया। सूझबूझ के चलते बेटे ने स्कूटर रोक लिया, तब तक वह पूरी तरह से खून से लथपथ हो गया । राहगीरों ने उसकी सहायता करते हुए उसे अस्पताल पहुंचाया। उसकी गर्दन पर 18 टांके लगे। इस संबंध में पुलिस को भी शिकायत भी दी गई है।