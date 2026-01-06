लुधियाना शहर में पुलिस प्रशासन को और अधिक चुस्त-दुरुस्त व प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। लुधियाना के पुलिस कमिश्नर की ओर से जारी आदेशों के तहत जिले के विभिन्न थानों में तैनात कई थाना प्रभारियों (एसएचओ) समेत कुल 19...

लुधियाना : लुधियाना शहर में पुलिस प्रशासन को और अधिक चुस्त-दुरुस्त व प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। लुधियाना के पुलिस कमिश्नर की ओर से जारी आदेशों के तहत जिले के विभिन्न थानों में तैनात कई थाना प्रभारियों (एसएचओ) समेत कुल 19 पुलिस मुलाज़िमों के तबादले किए गए हैं। यह तबादले एक स्थान से दूसरे स्थान पर किए गए हैं, जिन्हें तुरंत प्रभाव से लागू करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

पुलिस कमिश्नर कार्यालय की ओर से जारी सूची में शहर के अलग-अलग थानों के एसएचओ, जांच अधिकारी और अन्य पुलिस मुलाज़िमों के नाम शामिल हैं। नए स्थानों पर तैनाती के बाद सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी जिम्मेदारियां पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएं और जनता से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर हल करें। ट्रांसफर किए गए अधिकारियों के नामों के लिस्ट निम्न है।