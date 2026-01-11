लुधियाना में अवैध कारोबार का भंडाफोड़, पुलिस रेड में आरोपी गिरफ्तार

लुधियाना में चाइना डोर पर पूरी तरह प्रतिबंध होने के बावजूद इसके अवैध कारोबार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं।

लुधियाना: लुधियाना में चाइना डोर पर पूरी तरह प्रतिबंध होने के बावजूद इसके अवैध कारोबार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी कड़ी में थाना-5 की पुलिस ने जवाहर नगर कैंप इलाके में बड़ी कार्रवाई करते हुए चाइना डोर बेचने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

जानकारी के अनुसार, बीती रात थाना-5 की पुलिस टीम गश्त के दौरान मिड्डा चौक के पास मौजूद थी। इसी दौरानलुधियाना में चाइना डोर पर पूरी तरह प्रतिबंध होने के बावजूद इसके अवैध कारोबार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि जवाहर नगर कैंप में सोनू काउंसलर के दफ्तर के पास एक व्यक्ति अवैध रूप से प्लास्टिक चाइना डोर की बिक्री कर रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत घेराबंदी कर मौके पर छापेमारी की।

रेड के दौरान पुलिस ने दुकान से करीब 80 गट्टू चाइना डोर बरामद किए। आरोपी की पहचान सुशील कुमार, निवासी जवाहर नगर कैंप, के रूप में हुई है, जिसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बरामद सारा प्रतिबंधित सामान कब्जे में लेकर जब्त कर लिया है।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 और 125 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस यह जांच कर रही है कि आरोपी चाइना डोर कहां से लाया था और इसके पीछे कौन-कौन से सप्लायर शामिल हैं।

पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे चाइना डोर का इस्तेमाल न करें और यदि कहीं भी इसकी अवैध बिक्री की सूचना मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, क्योंकि यह बेहद खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकती है।

