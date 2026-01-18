नाके पर रोकी कार की तलाशी लेते ही पुलिस के उड़े होश, हैरान कर देगा मामला

नाकाबंदी के दौरान चंडीगढ़ पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है।

पंजाब डेस्क : नाकाबंदी के दौरान चंडीगढ़ पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने एक कार बड़ी मात्रा में सोना और नकदी बरामद की है। बताया जा रहा है कि थाना इंडस्ट्रियल एरिया की पुलिस द्वारा कॉलोनी नंबर-4 के लाइट पॉइंट के पास नाका लगाया गया था। इस दौरान एक गाड़ी को चैकिंग के लिए रोका गया। इसकी तलाशी लेने पर 1 करोड़ 42 लाख रुपये नकद और एक किलो से अधिक सोना बरामद किया है।

इस दौरान जब पुलिस द्वारा कार चालक जगमोहन जैन से बरामद सामान के कागजात मांगे गए तो वह कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाया। चालक ने बताया कि वह अंबाला का रहने वाला है और उसकी ज्वेलरी की दुकान है। वह चंडीगढ़ गहने सप्लाई करने आया था। पुलिस द्वारा उसे हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही इनकम टैक्स विभाग को भी इस संबंध में जानकारी दे दी गई है और आगे की जांच जारी है।

