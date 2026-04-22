पंजाब में भीषण गर्मी का कहर, स्कूलों को छात्रों की सुरक्षा के लिए निर्देश जारी

पंजाब में भीषण गर्मी पड़ रही है और मौसम विभाग द्वारा हीट वेव को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है।

लुधियाना (विक्की): पंजाब में भीषण गर्मी पड़ रही है और मौसम विभाग द्वारा हीट वेव को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ने के आसार हैं। इसे लेकर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

भीषण गर्मी में विद्यार्थियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को जरुरी कदम उठाने के लिए कहा गया है। स्कूल प्रमुखों को हिदायतें दी गई है कि भारत सरकार द्वारा हीट वेव से बचाव संबंधी प्राप्त दिशा निर्देशों के बारे में विद्यार्थियों को सुबह की सभा में, फिजिकल एजुकेशन के पीरियड में और कक्षा में जागरुक किया जाए।