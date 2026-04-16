सोना-चांदी के दाम में उतार-चढ़ाव जारी, गुरुवार को जानें ताजा दाम

सोना-चांदी के दामों में उतार-चढ़ाव का सिलसिला जारी है। गुरुवार को जालंधर सराफा एसोसिएशन

पंजाब डेस्कः सोना-चांदी के दामों में उतार-चढ़ाव का सिलसिला जारी है। गुरुवार को जालंधर सराफा एसोसिएशन ने नई कीमतें जारी कीं। ताजा आंकड़ों के अनुसार, 24 कैरेट सोने की कीमत 1,57,500 रुपए दर्ज की गई, जबकि 22 कैरेट सोना 1,46,480 रुपए रहा। वहीं, चांदी की कीमत आज चांदी 2,58,700 रुपए प्रति किलो पहुंच गई।

MCX पर सोने का भाव

वहीं आपको बता दें कि MCX पर सोने का भाव 811 रुपए की तेजी के साथ 1,54,759 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है। वहीं चांदी की कीमत में 3168 रुपए की तेजी आई है, ये 2,54,910 रुपए प्रति किलोग्राम पर है। इंटरनेशनल मार्केट में भी सोने-चांदी में बढ़ोतरी हुई है।

शहर 24 कैरेट सोने का भाव 22 कैरेट की कीमत 18 कैरेट का भाव

चंडीगढ़ 154,890 141982.5 116,167.50

जयपुर 154,870 141964.1667 116,152.50

भोपाल 155,050 142129.1667 116,287.50

रायपुर 154,790 141890.8333 116,092.50

