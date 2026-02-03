जालंधर में फर्जीवाड़ा : चर्चित CA और पत्नी पर DC के नाम पर लाखों की ठगी का आरोप

शहर के एक चर्चित चार्टर्ड अकाऊंटैंट (सी.ए.) और उनकी पत्नी पर डी.सी. के नाम का इस्तेमाल कर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के गंभीर आरोप लगे हैं।

जालंधर (वरुण): शहर के एक चर्चित चार्टर्ड अकाऊंटैंट (सी.ए.) और उनकी पत्नी पर डी.सी. के नाम का इस्तेमाल कर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के गंभीर आरोप लगे हैं। इस संबंध में जालंधर पुलिस को 2 अलग-अलग शिकायतें सौंपी गई हैं, जिनमें कुल 46.18 लाख रुपए की ठगी का आरोप है। जानकारी के अनुसार एक शिकायत जालंधर देहात पुलिस के पास दर्ज करवाई गई है, जबकि दूसरी शिकायत कमिश्नरेट पुलिस जालंधर को दी गई है। दोनों मामलों में पुलिस ने प्राथमिक जांच शुरू कर दी है।

जालंधर देहात पुलिस में दर्ज शिकायत में लोहियां खास स्थित जोसन अस्पताल के डॉक्टर गुरिन्द्र सिंह जोसन ने आरोप लगाया है कि संबंधित सी.ए. पिछले कई वर्षों से उनके अस्पताल का सारा टैक्सेशन और अकाऊंट से जुड़ा कार्य संभाल रहा था। डॉ. जोसन के अनुसार सी.ए. हर साल अस्पताल के कुछ कथित गोपनीय रिकॉर्ड और टैक्सेशन से जुड़े मामलों का हवाला देकर उनसे करीब 8 लाख रुपए लेता रहा और बताता था कि यह रकम टैक्सेशन विभाग में जमा करवाई जा रही है।

4 वर्षों में जब यह रकम करीब 32 लाख रुपए तक पहुंच गई तो उन्हें संदेह हुआ। इसके बाद जब उन्होंने विभाग से जांच करवाई तो पता चला कि अस्पताल के रिकॉर्ड पूरी तरह सही हैं और किसी अतिरिक्त टैक्स की कोई जरूरत ही नहीं थी। डॉ. जोसन ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने इस बारे में सी.ए. से सवाल किया तो उसने उल्टा उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। डॉक्टर का कहना है कि टैक्सेशन विभाग और अधिकारियों का नाम लेकर उनके साथ 32 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई।

वहीं, दूसरा मामला कमिश्नरेट पुलिस जालंधर के पास दर्ज हुआ है। अर्बन एस्टेट फेज-1 निवासी कारोबारी सतविन्द्र जोसन ने सी.ए. और उसकी पत्नी पर डी.सी. जालंधर और एम.एस.एम.ई. से जुड़े नामों का इस्तेमाल कर 14 लाख 18 हजार रुपयए की ठगी का आरोप लगाया है। सतविन्द्र जोसन ने बताया कि उनका एम.एस.एम.ई. विभाग से जुड़ा एक मामला डी.सी. दफ्तर में लंबित था। इस दौरान सी.ए. और उसकी पत्नी ने दावा किया कि उनके डीसी हिमांशु अग्रवाल से करीबी संबंध हैं और वे उनका काम आसानी से करवा सकते हैं।

शिकायत के अनुसार सी.ए. की पत्नी ने जिमखाना क्लब में एक कार्यक्रम के दौरान डी.सी. से मुलाकात का हवाला दिया और यह भी कहा कि डी.सी. उनके घर भी आते-जाते हैं। इन दावों के आधार पर आरोपी दम्पति ने समय-समय पर उनसे 14.18 लाख रुपए ले लिए। कारोबारी का आरोप है कि जब काफी समय बीतने के बाद भी उनका काम नहीं हुआ और उन्होंने पैसे वापस मांगे तो उन्हें धमकाया गया। बाद में एक कॉमन फ्रैंड की मध्यस्थता से पैसे लौटाने पर सहमति बनी और इसका लिखित एग्रीमैंट भी हुआ लेकिन बाद में आरोपी दम्पति अपने वादे से मुकर गए।

दोनों मामलों में शिकायतें मिलने के बाद जालंधर देहात पुलिस और कमिश्नरेट पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

