चाइना डोर के लालच में बुरा फंसा स्कूल का छात्र, पढ़ें पूरा मामला

रोहित गोयल ने पुलिस को बताया कि उनके बेटे की पहचान कुलविंदर सिंह उर्फ बंटी से हुई थी।

लुधियाना (गीतांजलि): लुधियाना में बच्चों को पुलिस से पकड़वाने की धमकी देकर पैसे ऐंठने का मामला सामने आया है। बीवीएम स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र के पिता से आरोपियों ने पुलिस कार्रवाई का डर दिखाकर हजारों रुपये वसूल लिए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पीड़ित पिता रोहित गोयल ने पुलिस को बताया कि उनके बेटे की पहचान कुलविंदर सिंह उर्फ बंटी से हुई थी। बंटी ने बच्चे को बहला-फुसलाकर प्रतिबंधित चाइना डोर लाने की बात कही और बाद में पुलिस द्वारा पकड़े जाने का भय दिखाया। आरोप है कि 2 दिसंबर 2025 को पहली बार ब्लैकमेल कर पुलिस का हवाला देकर फिरौती मांगी गई।

पिता का कहना है कि बंटी और उसके साथी गौरव ने मिलकर अलग-अलग समय पर कुल 93 हजार रुपये वसूल लिए। मामला सामने आने के बाद थाना पीएयू की पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है।

