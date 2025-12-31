अमृतसर के गांव में चली गोलियां, एक की मौ/त

इस दौरान 22 वर्ष का युवक जिसकी पहचान सिमरनजीत सिंह के रूप में हुई है कि मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया।

अमृतसर : अमृतसर के गांव बलकलां में फायरिंग की घटना सामने आई है। इस दौरान 22 वर्ष का युवक जिसकी पहचान सिमरनजीत सिंह के रूप में हुई है कि मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई।

घायल युवक ने बताया कि वह अपने दोस्तों के साथ गत शाम जंज घर में था। इस दौरान किसी बात को लेकर बहस हो गई और युवकों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। घटना के समय एक गोली उसके पैर में लगी और एक गोली उसके साथी सिमरनजीत सिंह के सीने में लगी जिस कारण उसकी मौत हो गई। इस संबंध में पुलिस का कहना है कि दो पक्षों में विवाद के बाद फायरिंग की गई है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

