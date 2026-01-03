Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • अमृतसर में सेल्समैन पर फायरिंग, जांच में जुटी पुलिस

अमृतसर में सेल्समैन पर फायरिंग, जांच में जुटी पुलिस

Edited By Kamini,Updated: 03 Jan, 2026 05:43 PM

firing in amritsar

अमृतसर में सेल्समैन पर गोली चलाने की घटना सामने आई है।

अमृतसर: अमृतसर में सेल्समैन पर गोली चलाने की घटना सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक, मामला जिले के मानावाला टोल प्लाजा के पास बीती रात का है, जहां 4 से 5 अनजान लोगों ने बंदूक की नोक पर सेल्समैन से पैसे मांगे। जानकारी के मुताबिक, सेल्समैन शराब की दुकानों से कैश इकट्ठा करता था और उन्होंने उसे लूटने की कोशिश की।

जब सेल्समैन ने पैसे देने से मना किया तो एक हमलावर ने उसकी गर्दन में गोली मार दी। गोली उसकी गर्दन के आर-पार हो गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल सेल्समैन को तुरंत अमृतसर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई।

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में गोली चलाने वाले की पहचान रमनदीप सिंह भुल्लर के रूप में हुई है, जिसने लूट की कोशिश की थी। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!