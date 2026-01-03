अमृतसर में सेल्समैन पर फायरिंग, जांच में जुटी पुलिस

अमृतसर में सेल्समैन पर गोली चलाने की घटना सामने आई है।

अमृतसर: अमृतसर में सेल्समैन पर गोली चलाने की घटना सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक, मामला जिले के मानावाला टोल प्लाजा के पास बीती रात का है, जहां 4 से 5 अनजान लोगों ने बंदूक की नोक पर सेल्समैन से पैसे मांगे। जानकारी के मुताबिक, सेल्समैन शराब की दुकानों से कैश इकट्ठा करता था और उन्होंने उसे लूटने की कोशिश की।

जब सेल्समैन ने पैसे देने से मना किया तो एक हमलावर ने उसकी गर्दन में गोली मार दी। गोली उसकी गर्दन के आर-पार हो गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल सेल्समैन को तुरंत अमृतसर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई।

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में गोली चलाने वाले की पहचान रमनदीप सिंह भुल्लर के रूप में हुई है, जिसने लूट की कोशिश की थी। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है।

