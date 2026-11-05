खन्ना: गोदाम में लगी भयानक आग! मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां

खन्ना में भयानक आग लगने का मामला सामने आया है।

खन्ना (बिपन): खन्ना में भयानक आग लगने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक, खन्ना के समराला रोड पर एक गोदाम में भयानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि गोदाम में रखा लाखों का सामान देखते ही देखते जलकर राख हो गया। सुबह करीब 5:30 बजे आग का पता चलने पर तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। खन्ना, समराला और मंडी गोबिंदगढ़ से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काफी मुश्किल के बाद आग पर काबू पा लिया है, जिससे बड़ा नुकसान होने से बच गया है।

इस बारे में बात करते हुए गोदाम के मालिक पंकज कुमार ने शॉर्ट सर्किट से आग लगने का डर जताया और कहा कि उन्हें करीब 25 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। वार्ड पार्षद प्रदीप रतन ने कहा कि सूचना मिलने पर वह तुरंत मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड को सूचित किया, जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड के एक अधिकारी ने बताया कि आग की सूचना मिलने के बाद करीब 15 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पा लिया।

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