Amritsar: फ्लाइट से उतरी महिला पैसेंजर की तलाशी लेने पर उड़े सबके होश, पढ़ें..

Edited By Kamini,Updated: 06 Feb, 2026 12:47 PM

अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बड़ी बरामदगी का मामला सामने आया है।

अमृतसर (नीरज): अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बड़ी बरामदगी का मामला सामने आया है। श्री गुरु रामदास जी एयरपोर्ट पर DRI और कस्टम डिपार्टमेंट ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया।

इस दौरान टीम ने कुआलालंपुर से आई एक महिला पैसेंजर के सामान से 4 मिनी ड्रोन बरामद किए हैं। अधिकारी अभी इस बात की जांच कर रहे हैं कि ये ड्रोन किस मकसद से मंगवाए गए थे। मामले की आगे की जांच चल रही है और पैसेंजर से भी पूछताछ की जा रही है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here



