Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • फाजिल्का पुलिस की कार्रवाई: चोरी, लूट और नशा तस्करी के मामलों में बड़ी सफलता

फाजिल्का पुलिस की कार्रवाई: चोरी, लूट और नशा तस्करी के मामलों में बड़ी सफलता

Edited By Kalash,Updated: 04 Jan, 2026 05:40 PM

fazilka police action

थाना सिटी फाजिल्का पुलिस द्वारा असामाजिक तत्वों की रोकथाम, चोरी की वारदातों तथा लूटपाट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई।

फाजिल्का (लीलाधर): माननीय डी.जी.पी. साहब पंजाब एवं सरदार गुरमीत सिंह, सीनियर कप्तान पुलिस फाजिल्का के दिशा-निर्देशों के तहत थाना सिटी फाजिल्का पुलिस द्वारा असामाजिक तत्वों की रोकथाम, चोरी की वारदातों तथा लूटपाट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई इंस्पेक्टर लेख राज, मुख्य अधिकारी थाना सिटी फाजिल्का एवं उनकी टीम द्वारा अंजाम दी गई। थाना सिटी फाजिल्का पुलिस ने मिल्खा हलवाई की दुकान पर हुई चोरी को ट्रेस कर चोरी किया गया सामान बरामद कर मालिक को सुपुर्द किया।

इसी प्रकार नई आबादी गुरुद्वारा साहिब के अंदर घुसकर चोरी करने और आम लोगों से लूटपाट करने वाले आरोपियों के खिलाफ मुकद्दमा नंबर 210 दिनांक 10-12-2025 धारा 305, 307, 3(5) बी.एन.एस. के तहत दर्ज किया गया। इस मामले में 8 मोबाइल फोन और 2 मोटरसाइकिल बरामद की गईं। जोरा सिंह मान नगर में बुजुर्ग पति-पत्नी को बंधक बनाकर लूटपाट करने वाले 4 व्यक्तियों को ट्रेस किया गया, जिनमें से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर मुकद्दमा नंबर 221 दिनांक 24-12-2025 धारा 307 बी.एन.एस. के तहत दर्ज किया गया। शहर में वाहन चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर मुकद्दमा नंबर 222 दिनांक 27-12-2025 धारा 305, 307, 3(5) बी.एन.एस. के तहत दर्ज किया गया। इनके कब्जे से 10 मोटरसाइकिल बरामद की गईं, जो शहर के विभिन्न स्थानों से चोरी की गई थीं।

इसी तरह वाहन चोरी के एक अन्य मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर मुकद्दमा नंबर 02 दिनांक 01-01-2026 धारा 303(2), 317(2) बी.एन.एस. के तहत दर्ज किया गया और 2 मोटरसाइकिल बरामद की गईं। राधा स्वामी कॉलोनी में घर में हुई चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर मुकदमा नंबर 03 दिनांक 02-01-2026 धारा 305 बी.एन.एस. के तहत दर्ज किया गया और चोरी किया गया सामान बरामद किया गया।

शहर फाजिल्का के अलग-अलग स्थानों से घी के पीपे, गीजर, आर.ओ. और कपड़े चोरी करने वाले 2 आरोपियों को ट्रेस कर मुकदमा नंबर 04 दिनांक 03-01-2026 धारा 303(2), 317(2) बी.एन.एस. के तहत दर्ज किया गया। आरोपियों से 2 मोटरसाइकिल, घी के पीपे, गीजर, आर.ओ. और कपड़े बरामद किए गए। इसके अलावा दाना मंडी में हुई चोरी, नई आबादी में कपड़ों की दुकान में चोरी और कार चोरी के मामलों में आरोपियों को ट्रेस किया जा चुका है। पुलिस ने बताया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का सामान बरामद किया जाएगा।

और ये भी पढ़े

थाना सिटी फाजिल्का में इसके अतिरिक्त 6 एन.डी.पी.एस. एक्ट के मुकद्दमे दर्ज कर 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। थाना सदर फाजिल्का में मुकद्दमा नंबर 327 और 328 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत दर्ज कर 885 ग्राम हैरोइन, 260 ग्राम हैरोइन और 1 कार बरामद की गई है। थाना खुईखेड़ा में मुकद्दमा नंबर 186 दर्ज कर 13 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। इसके अलावा थाना खुईखेड़ा में 3 एन.डी.पी.एस. एक्ट के मुकद्दमे दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!