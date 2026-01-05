अमृतसर: रोजगार न मिलने से परेशान युवक ने बेटियों संग उठाया खौफनाक कदम
Edited By Kalash,Updated: 05 Jan, 2026 04:32 PM
लवप्रीत सिंह रोजगार न मिलने के कारण परेशन रहता था।
लोपोके (सतनाम): जिला पुलिस अमृतसर ग्रामीण के अधीन आते थाना लोपोके में पड़ते गांव शहूरा में गरीबी से तंग आकर दो बच्चों सहित पिता द्वारा जहरीली दवाई पीकर जीवनलीला खत्म करने का दुखद मामला सामने आया है। इस संबंध में अजीत सिंह ने बताया कि उसका भतीजा लवप्रीत सिंह रोजगार न मिलने के कारण परेशन रहता था। उसकी दो बेटियां और एक छोटा बेटा है। लवप्रीत सिंह अपनी पत्नी कुलदीप कौर को अटारी काम पर छोड़कर आया।
उन्होंने बताया कि घर आते ही लवप्रीत सिंह ने जहरीली दवा पी ली और अपनी बेटियों जसप्रीत कौर (8) और वीरपाल कौर (6) को भी जहरीली दवा पिला दी। इसके बाद जब उसकी हालत बिगड़ी तो उन्हें अमृतसर के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जहां उसकी मौत हो गई। इस संबंध में पुलिस ने 174 के तहत कार्रवाई की।
