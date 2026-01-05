तरनतारन में पुलिस व बदमाशों में Encounter, दोनों तरफ से चली ताबड़तोड़ गोलियां

तरनतारन में पुलिस व बदमाशों में एनकाउंटर की खबर सामने आई है।

तरनतारन (रमन): तरनतारन में पुलिस व बदमाशों में एनकाउंटर की खबर सामने आई है। फतेहाबाद के पास तरनतारन पुलिस और बदमाशों के बीच भीषण एनकाउंटर हुआ। इस दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 आरोपी घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक, जब पुलिस पार्टी ने मोटरसाइकिल सवार 2 संदिग्ध लोगों को रुकने का इशारा किया, तो उन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया। हमले के जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें दोनों आरोपी घायल हो गए।

घायल आरोपियों की पहचान सुखप्रीत सिंह और लवप्रीत सिंह के रूप में हुई है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने दोनों के कब्जे से 2 पिस्तौल और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। इस बारे में SSP सुरिंदर लांबा ने कहा कि दोनों आरोपी जबरन वसूली के मामलों में शामिल हैं। मामले की आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

