शिक्षा विभाग ने ठंड के बीच जारी की एडवाइजरी

Edited By Kalash,Updated: 31 Dec, 2025 02:09 PM

education department advisory

पंजाब में बढ़ती ठंड को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने शीतकालीन मौसम को लेकर एक अहम एडवाइजरी जारी की है।

लुधियाना (विक्की): पंजाब में बढ़ती ठंड को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने शीतकालीन मौसम को लेकर एक अहम एडवाइजरी जारी की है। यह निर्देश सभी स्कूलों के लिए जारी किए गए हैं, ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

शिक्षा विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि सर्दी के मौसम में बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ठंड से बचाव के लिए जरूरी कदम उठाएं और विद्यार्थियों को किसी भी तरह की परेशानी से बचाया जाए।

एडवाइजरी में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही कहा गया है कि इन हिदायतों के बारे में विद्यार्थियों को सुबह की सभा, फिजिकल एजुकेशन के पीरियड या कक्षा में अवगत करवाया जाए। शिक्षा विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों और स्कूल प्रमुखों से इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। 

