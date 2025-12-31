Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • लुधियाना में नशे में धुत्त कार चालक का ड्रामा! पहले कार को मारी टक्कर, किया जम कर हंगामा

लुधियाना में नशे में धुत्त कार चालक का ड्रामा! पहले कार को मारी टक्कर, किया जम कर हंगामा

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 31 Dec, 2025 08:46 PM

drama unfolds in ludhiana as a drunk driver causes chaos

फुल्लांवाल चौक के निकट देर रात शराब के नशे में धुत्त कार चालक ने अपने आगे जा रही कार को टक्कर मार दी। टक्कर के कारण कार पीछे से क्षतिग्रस्त हो गई और कार में सवार लोग बाल-बाल बचे। नशे में धुत्त कार चालक को जब लोगों ने रोका तो उसने जमकर हंगामा करना...

लुधियाना  (गौतम) : फुल्लांवाल चौक के निकट देर रात शराब के नशे में धुत्त कार चालक ने अपने आगे जा रही कार को टक्कर मार दी। टक्कर के कारण कार पीछे से क्षतिग्रस्त हो गई और कार में सवार लोग बाल-बाल बचे। नशे में धुत्त कार चालक को जब लोगों ने रोका तो उसने जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया।

घटना का पता चलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। कार चालक ने पुलिस के साथ भी दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। कार चालक के हंगामा करने की वीडियो भी वायरल हो गई। वीडियो में पता चलता है कि कार चालक किस तरह से हंगामा कर रहा है और पुलिस उसको पकड़ कर एक तरफ ले जा रही है और पुलिस से उलझ रहा है। पुलिस ने काफी मुश्किल से कार चालक को मेडिकल करवाने के लिए कार में बिठाया और उसकी कार को जब्त कर लिया। मामले को लेकर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। उसके आगे जा रहे कार चालक ने बताया कि वह अपनी कार लेकर जा रहा था कि उक्त कार चालक ने पीछे से तेज रफ्तार से आते हुए टक्कर मार दी। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी कार पर काबू किया और किसी तरह से बचाव किया ताकि किसी अन्य वाहन में टक्कर न लगे। पुलिस मामले को लेकर कार्रवाई में जुटी हुई है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!