पुलिस ने जम्मू-जालंधर रेलवे लाइन पर गांव मूनकां के खेतों के पास सड़ी-गली हालत में एक व्यक्ति का शव बरामद किया है।

टांडा उड़मुड़ (परमजीत सिंह मोमी, वरिंदर पंडित) : पुलिस ने जम्मू-जालंधर रेलवे लाइन पर गांव मूनकां के खेतों के पास सड़ी-गली हालत में एक व्यक्ति का शव बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक, सरबत दा भला सेवा सोसायटी के मुख्य सेवक जत्थेदार दविंदर सिंह मूनकां ने इस शव को एक रिक्शा चालक को देखकर पुलिस को सूचित किया और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि यह शव पिछले कई दिनों से इसी जगह पर पड़ा हुआ लग रहा है, जो बुरी तरह सड़ चुकी है। मृतक की पहचान नहीं हो सकी।

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