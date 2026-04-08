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सड़ी-गली हालत में मिला व्यक्ति का श'व, इलाके में फैली दहशत

Edited By Urmila,Updated: 08 Apr, 2026 02:42 PM

dead body of a person found in rotten condition in the street

पुलिस ने जम्मू-जालंधर रेलवे लाइन पर गांव मूनकां के खेतों के पास सड़ी-गली हालत में एक व्यक्ति का शव बरामद किया है।

टांडा उड़मुड़ (परमजीत सिंह मोमी, वरिंदर पंडित) : पुलिस ने जम्मू-जालंधर रेलवे लाइन पर गांव मूनकां के खेतों के पास सड़ी-गली हालत में एक व्यक्ति का शव बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक, सरबत दा भला सेवा सोसायटी के मुख्य सेवक जत्थेदार दविंदर सिंह मूनकां ने इस शव को एक रिक्शा चालक को देखकर पुलिस को सूचित किया और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि यह शव पिछले कई दिनों से इसी जगह पर पड़ा हुआ लग रहा है, जो बुरी तरह सड़ चुकी है। मृतक की पहचान नहीं हो सकी।

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