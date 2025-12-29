फिल्लौर में सरेआम लूट, फाइनेंस कंपनी कर्मचारी से उड़ाया लाखों का कैश

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 29 Dec, 2025 11:26 PM
फिल्लौर में लूट की एक बड़ी वारदात सामने आई है। नूरमहल रेलवे फाटक के पास भीड़भाड़ वाले इलाके में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों से करीब चार लाख रुपये की नकदी लूट ली गई। यह घटना शाम करीब 7:30 से 8 बजे के बीच की बताई जा रही है।
फिल्लौर (मुनीश) : फिल्लौर में लूट की एक बड़ी वारदात सामने आई है। नूरमहल रेलवे फाटक के पास भीड़भाड़ वाले इलाके में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों से करीब चार लाख रुपये की नकदी लूट ली गई। यह घटना शाम करीब 7:30 से 8 बजे के बीच की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार, घायल की पहचान अंकुश पुत्र भगवान दास, निवासी नूरमहल के रूप में हुई है, जो जालंधर की एक फाइनेंस कंपनी में कार्यरत है, जिसका मुख्य कार्यालय माछीवाड़ा में स्थित है। अंकुश अपने साथी लवप्रीत पुत्र सतपाल, निवासी चुहकी के साथ कलेक्शन कर वापस लौट रहा था। देर हो जाने के कारण वे बैंक में नकदी जमा नहीं कर सके।
जब दोनों कर्मचारी राहों मार्ग से होते हुए फिल्लौर के नूरमहल रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचे, तभी 7–8 युवकों ने उनकी आल्टो कार (PB10 GP 4902) को चारों ओर से घेर लिया और अचानक हमला कर दिया। जान बचाने के लिए अंकुश कार से बाहर निकला, तो हमलावरों ने उसके सिर पर दात से वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। आरोपी करीब चार लाख रुपये की नकदी लूटकर मौके से फरार हो गए।
घायल अंकुश को उसके साथी ने स्थानीय लोगों की मदद से सिविल अस्पताल फिल्लौर में भर्ती कराया। सूचना मिलते ही एसएचओ फिल्लौर अमन सैनी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।