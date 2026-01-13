Main Menu

  • जत्थेदार द्वारा स्पष्टीकरण के समय बदलने पर बोले CM Mann, जानें क्या कहा

Edited By Kamini,Updated: 13 Jan, 2026 06:54 PM

cm mann said on changing the time of clarification

श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जत्थेदार सिंह साहिब ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज द्वारा मुख्यमंत्री मान के स्पष्टीकरण का समय बदलने के बाद, सीएम मान का पहला बयान सामने आया है।

पंजाब डेस्क: श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जत्थेदार सिंह साहिब ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज द्वारा मुख्यमंत्री मान के स्पष्टीकरण का समय बदलने के बाद, सीएम मान का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने साफ किया है कि 15 जनवरी को उनका कोई और काम नहीं है और वह विनम्रता के साथ सुबह 10 बजे श्री अकाल तख्त साहिब सचिवालय में पेश होने को तैयार हैं।

PunjabKesari

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ट्वीट किया, "आदरणीय जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब जी, 15 जनवरी को मेरा कोई और काम नहीं है। मैंने माननीय राष्ट्रपति जी के ऑफिस को भी बता दिया है। आपके आदेश के अनुसार, 15 जनवरी का दिन पूरी तरह से श्री अकाल तख्त साहिब को समर्पित है। समय बदलने के बारे में कोई ऑफिशियल लेटर या बयान मेरी या ऑफिस की तरफ से जारी नहीं किया गया है। मैं 15 जनवरी को सुबह 10 बजे हाज़िर होने के लिए तैयार हूं। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।"

आपको बता दें कि इससे पहले, श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से जारी नए आदेश के मुताबिक, कहा गया था कि जत्थेदार गड़गज के आदेश के मुताबिक, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के 15 जनवरी, 2025 को श्री अकाल तख्त साहिब के सचिवालय में अपना  स्पष्टीकरण देने का समय उस दिन उनके बताए गए कामों को देखते हुए सुबह 10 बजे से बदलकर शाम 4:30 बजे कर दिया गया है।

