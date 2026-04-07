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4 बेटों की मौ'त का मामला: SSP ने जांच में खोली परतें, सच आया सामने

Edited By Urmila,Updated: 07 Apr, 2026 10:36 AM

case of the deaths of 4 sons

एस.एस.पी. गौरव तूरा ने बताया कि सुल्तानपुर लोधी में एक महिला ने दावा किया है कि उसके 4 बेटों की मौत ड्रग्स की वजह से हुई है और उसके अंतिम बेटे को ड्रग्स से बचाया जाना चाहिए।

कपूरथला (धीर): एस.एस.पी. गौरव तूरा ने बताया कि सुल्तानपुर लोधी में एक महिला ने दावा किया है कि उसके 4 बेटों की मौत ड्रग्स की वजह से हुई है और उसके अंतिम बेटे को ड्रग्स से बचाया जाना चाहिए। जिला पुलिस ने इस मामले की जानकारी लेकर गंभीरता से जांच की है। मौके पर की गई जांच के मुताबिक, पिछले 8 सालों में महिला के चार बेटों की अलग-अलग वजहों से मौत हुई है। 

जांच में पता चला है कि उसके एक बेटे की मौत करीब 8 साल पहले शायद ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से हुई थी। एक बेटे की मौत करीब 7 साल पहले आग लगने/जलने से हुई थी, जबकि एक बेटे की मौत 7 साल पहले जेल में हुई थी (उस पर 2 क्रिमिनल केस थे, जिनमें से एक एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत था)। इसी तरह, एक बेटे की मौत 2 साल पहले शायद लिवर फेलियर (लंबे समय तक शराब पीने की आदत) की वजह से हुई थी। जांच के दौरान यह भी पता चला है कि मौजूदा बेटे को कई हेल्थ प्रॉब्लम हैं। उसके खिलाफ 2023 में एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था, जिसमें उसे ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया था और उसी केस में 29.11.2025 को कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया था।

यह भी बताना जरूरी है कि उक्त व्यक्ति नशे का आदी है और उसे नशा छुड़ाने के इलाज के लिए ओट सेंटर में भर्ती कराया गया था, जहां उसे 30.03.2026 को दवा दी गई थी। मरीज की गंभीर हालत को देखते हुए उसे स्पेशल इलाज के लिए अमृतसर भेजा गया है।

एस.एस.पी. गौरव तुरा ने कहा कि जिला पुलिस ड्रग तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। हाल ही में इस इलाके में ड्रग्स से कोई मौत नहीं हुई है। पिछले कुछ दिनों में, पुलिस ने इस इलाके में एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत 4 केस दर्ज किए हैं और एक्टिव ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर की गई कार्रवाई के तहत, एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत 1300 से ज्यादा एफ.आई.आर. दर्ज की गई हैं और 1637 से ज़्यादा ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 900 से अधिक लोगों को नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया गया है और 2125 से ज़्यादा ड्रग एडिक्ट ओट सेंटरों में इलाज करा रहे हैं।

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इसी तरह,एन.डी.पी.एस. एक्ट के सेक्शन 64ए के तहत 605 ड्रग एडिक्ट का इलाज किया गया है और उन्हें राहत मिली है। पिछले एक महीने में एन.डी.पी.एस. एक्ट के सेक्शन 68एफ के तहत 1.3 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी जब्त की गई है।

सेफ पंजाब हेल्पलाइन (9779100200) पर मिली जानकारी के आधार पर, 629 मामलें दर्ज किए गए हैं और 753 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कपूरथला पुलिस ड्रग तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ काम कर रही है। उन्होंने लोगों और परिवारों से अपील की है कि वे नशे के आदी लोगों को जल्द से जल्द नशा छुड़ाने के इलाज के लिए लाएं और प्रशासन के साथ सहयोग करें।

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