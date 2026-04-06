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Punjab में आज : गन प्वाइंट पर PNB से उड़ाए लाखों तो वहीं बदले गए कई ऑफिसर, पढ़ें Top 10
Edited By Urmila,Updated: 06 Apr, 2026 05:01 PM
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Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
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06/04/2026 17:30 IST
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मेष राशि वालों आज आपको अपने कामों में धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसान दे सकता है।
वृष राशि वालों आज का दिन आपके लिए उत्साह से भरा रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी।
मिथुन राशि वालों आज आपको अपनी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। दूसरों की बातों में आकर अपना नुकसान न करें। कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी मिल...
कर्क राशि वालों आज आप भावनात्मक रूप से थोड़ा कमजोर महसूस कर सकते हैं। किसी करीबी से सलाह लेने पर मन हल्का होगा। व्यापार में धीरे-धीरे प्रगति होगी।
सिंह राशि वालों आज आपके लिए अवसरों का दिन है। सामाजिक दायरा बढ़ेगा और नए संपर्क बनेंगे। आर्थिक मामलों में लाभ मिल सकता है।
कन्या राशि वालों आज आपको अपने समय का सही उपयोग करना होगा। अधूरे काम पूरे करने का मौका मिलेगा। जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे।
तुला राशि वालों आज का दिन आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा। किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। परिवार में...
वृश्चिक राशि वालों आज आप अपनी मेहनत से दूसरों को प्रभावित करेंगे। नौकरी में तरक्की के संकेत हैं। धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं। दिन खुशियों से भरा...
धनु राशि वालों आज आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। किसी यात्रा का योग बन सकता है। कार्यक्षेत्र में सतर्कता बरतें।
मकर राशि वालों आज का दिन नई संभावनाएं लेकर आएगा। व्यापार में नए रास्ते खुल सकते हैं। छात्रों के लिए समय अनुकूल है। सामाजिक कार्यों में रुचि बड़ सकती...
कुंभ राशि वालों आज आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखना होगा। किसी पुराने काम का परिणाम मिल सकता है। रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी।
मीन राशि वालों आज का दिन सोच-समझकर कदम उठाने का है। किसी बात को लेकर मन परेशान हो सकता है, लेकिन शाम तक स्थिति बेहतर हो जाएगी।
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