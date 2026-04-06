पंजाब के सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर बोले सुनील जाखड़, कहा-मजबूत सरकार की जरूरत

भारतीय जनता पार्टी आज अपना 47वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर पंजाब भाजपा हेडक्वार्टर में बोलते हुए पंजाब भाजपा प्रेसिडेंट सुनील जाखड़ ने पार्टी को इस मौके पर बधाई दी।

चंडीगढ़: भारतीय जनता पार्टी आज अपना 47वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर पंजाब भाजपा हेडक्वार्टर में बोलते हुए पंजाब भाजपा प्रेसिडेंट सुनील जाखड़ ने पार्टी को इस मौके पर बधाई दी। जाखड़ ने कहा कि पार्टी ने न सिर्फ ऐसे ही 46 साल पूरे किए हैं, बल्कि बहुत बड़ा संघर्ष भी किया है। उन्होंने कहा कि देश के 25 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, यह भाजपा की 46 सालों की उपलब्धि है। जाखड़ ने कहा कि दूसरी पार्टियों के लिए सत्ता में आना एक लक्ष्य है, जबकि भाजपा इस ताकत का इस्तेमाल देश के लिए कर रही है। उन्होंने कहा कि उनके नेता करोड़ों रुपये की गाड़ियों में घूमे, इसके लिए ताकत की जरूरत नहीं है, भाजपा का लक्ष्य देश के लोगों की सेवा करना है और हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई यात्रा करे, यही भाजपा का मकसद है।

जाखड़ ने कहा कि 80 करोड़ लोगों के घरों में राशन पहुंच रहा है और 12.5 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खातों में पैसे जा रहे हैं। आज 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के तहत गरीबों के लिए घर बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज पार्टियां धर्म के नाम पर बांटने में लगी हैं, लेकिन पूरे देश में चार वर्ग हैं - किसान, युवा, महिलाएं और गरीब, जिनकी सेवा के लिए भाजपा पार्टी बनी है। सुनील जाखड़ ने कहा कि पंजाब में लोग भाजपा को लाने के लिए दृढ़ हैं क्योंकि उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की बातों पर विश्वास है।

अमित शाह ने कहा था कि 2 साल के अंदर ड्रग्स को जड़ से खत्म कर देंगे। सुनील जाखड़ ने कहा कि आज पंजाब को भाजपा की जरूरत है और ऐसे में हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि पंजाब का सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए एक मजबूत सरकार की जरूरत है। उन्होंने शरारती तत्वों को चेतावनी दी कि ये लोग पंजाब में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब को बचाने के लिए सभी को मिलकर लड़ना होगा।

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