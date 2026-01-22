Main Menu

  • चंडीगढ़ मेयर के लिए कांग्रेस-आम आदमी पार्टी में गठजोड़! भाजपा नेता अश्विनी शर्मा ने Tweet कर खोल दी पोल

Edited By Kalash,Updated: 22 Jan, 2026 11:16 AM

bjp leader ashwani sharma question aap congress

चंडीगढ़ मेयर चुनाव से पहले सियासत गरमा गई है।

पंजाब डेस्क : चंडीगढ़ मेयर चुनाव से पहले सियासत गरमा गई है। भाजपा नेता अश्वनी शर्मा ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए दोनों दलों के बीच कथित अंदरूनी समझौते का आरोप लगाया है। इसे लेकर उन्होंने ट्वीट किया है। जारी बयान में उन्होंने सवाल उठाया कि क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस के कथित भ्रष्टाचार को समर्थन दे रही है। 

अश्वनी शर्मा ने ट्वीट कर सवाल उठाए कि क्या पंजाब कांग्रेस के नेताओं को जल्दबाजी में दिल्ली बुलाया गया, ताकि आम आदमी पार्टी के साथ गठजोड़ की जरूरत समझाई जा सके। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कांग्रेस और आप का खुला तालमेल यह साबित करता है कि दोनों दल सिर्फ दिखावे के लिए एक-दूसरे के विरोधी हैं, जबकि हकीकत में पर्दे के पीछे साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि सीएम बार-बार पूर्व कांग्रेस मंत्रियों के भ्रष्टाचार से जुड़ी फाइलों की बात करते हैं, लेकिन अब तक न तो कोई जांच शुरू हुई और न ही कोई ठोस कार्रवाई सामने आई। अश्वनी शर्मा का आरोप है कि इसकी वजह पहले से हुआ राजनीतिक समझौता है, जिसके चलते कार्रवाई नहीं हो रही। 

PunjabKesari

