चंडीगढ़ भाजपा दफ्तर पर ग्रेनेड हमला: अश्वनी शर्मा बोले—“कायराना हरकत, बड़ा हादसा टला”

पंजाब भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने भाजपा कार्यालय के बाहर हुए धमाके की

चंडीगढ़: पंजाब भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने भाजपा कार्यालय के बाहर हुए धमाके की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया है। उन्होंने कहा कि बीती शाम करीब 5 बजे दो अज्ञात व्यक्ति भाजपा दफ्तर के सामने आए और ग्रेनेड से हमला कर फरार हो गए।

अश्वनी शर्मा ने बताया कि हमलावरों ने ग्रेनेड को दफ्तर के अंदर फेंकने की कोशिश की, लेकिन वह बाहर ही गिर गया, जिससे बड़ा नुकसान टल गया। वह खुद आज भाजपा कार्यालय का दौरा कर चुके हैं और खुशी की बात है कि इस घटना में कोई जानी-माल की हानि नहीं हुई। इस दफ्तर में पार्टी के बड़े-बड़े नेता आते-जाते रहते हैं। जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि इस हमले के पीछे क्या कारण था। उनका कहना है कि भले ही यह कार्यालय चंडीगढ़ में स्थित है, लेकिन यह पंजाब भाजपा का मुख्यालय है और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पंजाब पुलिस की है।

अश्वनी शर्मा ने कहा कि भाजपा की बढ़ती ताकत और समाज में पार्टी की सकारात्मक छवि कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही। उन्होंने यह भी कहा कि श्री गुरु रविदास जी के गुरुपर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोगा में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के कार्यक्रमों से विरोधी बौखला गए हैं। हाल ही में वरिष्ठ अधिवक्ता एच.एस. फुल्का के भाजपा में शामिल होने के बाद यह घटना हुई, जिससे साजिश की आशंका और गहरी हो जाती है। अश्वनी शर्मा ने कहा कि जो ताकतें पंजाब को बांटना चाहती हैं और भाईचारे को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, उन्होंने यह कायराना हरकत की है। उन्होंने दोहराया कि भाजपा न तो डरती है और न झुकती है। पंजाब उनका दिल है और वह किसी भी कीमत पर राज्य की शांति और एकता को नुकसान नहीं होने देंगे। भाजपा समाज के ताने-बाने की रक्षा करेगी और किसी भी राष्ट्र विरोधी ताकत को सफल नहीं होने देगी। अंत में उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए राजनीति सत्ता का साधन नहीं, बल्कि देश सेवा का मिशन है।