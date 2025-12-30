Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • अमृतसर में लूट की बड़ी वारदात : पुलिस बनकर घर में घुसे लुटेरे, परिवार को बनाया बंधक

अमृतसर में लूट की बड़ी वारदात : पुलिस बनकर घर में घुसे लुटेरे, परिवार को बनाया बंधक

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 30 Dec, 2025 06:00 PM

armed robbers posing as police officers broke into a house in amritsar

पंजाब के अमृतसर जिले से मंगलवार सुबह एक सनसनीखेज लूट की वारदात सामने आई है। जंडियाला गुरु क्षेत्र में करीब 8 हथियारबंद लुटेरे एक घर में घुस गए और खुद को पुलिस कर्मचारी बताकर परिवार को गुमराह कर दिया।

अमृतसर : पंजाब के अमृतसर जिले से मंगलवार सुबह एक सनसनीखेज लूट की वारदात सामने आई है। जंडियाला गुरु क्षेत्र में करीब 8 हथियारबंद लुटेरे एक घर में घुस गए और खुद को पुलिस कर्मचारी बताकर परिवार को गुमराह कर दिया। आरोपियों ने घर में मौजूद लोगों से कहा कि उनके बच्चे नशा बेचने के काम में शामिल हैं और जांच के लिए आए हैं।

अचानक पुलिस के नाम से परिवार घबरा गया। इसी डर का फायदा उठाते हुए लुटेरों ने तलाशी लेने की बात कहकर घर में दाखिल होने का बहाना बनाया। कुछ ही देर में उन्होंने परिवार के सभी सदस्यों को डरा-धमकाकर एक कमरे में बंद कर दिया और घर में रखी नकदी व कीमती गहनों पर हाथ साफ कर दिया।

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है, ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि लुटेरे पूरी तैयारी के साथ आए थे और उन्होंने पुलिस की वर्दी जैसा रौब दिखाकर परिवार को मानसिक रूप से दबाव में ले लिया। पुलिस का कहना है कि यह एक पूर्व नियोजित लूट प्रतीत हो रही है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही लुटेरों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया जाएगा।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!