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भारतीय सेना में भर्ती के इच्छुक युवाओं के लिए बड़ी खबर, नोट कर लें Date

Edited By Kalash,Updated: 16 Mar, 2026 11:11 AM

agniveer recruitment in the indian army

उम्मीदवारों के लिए हॉस्टल, भोजन, जिम और स्मार्ट क्लासरूम जैसी सभी सुविधाएं नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जाती हैं।

जालंधर (पुनीत): डिप्टी डायरैक्टर जिला रोजगार एवं कारोबार ब्यूरो के अधिकारियों ने बताया कि भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल तक आधिकारिक वेब पोर्टल पर किया जा सकता है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा 1 जून को आयोजित की जाएगी। भर्ती के लिए उम्मीदवार की जन्म तिथि 1 जुलाई 2005 से 1 जुलाई 2009 के बीच होनी चाहिए।

अग्निवीर जी.डी. के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना आवश्यक है और उसके कम से कम 45 प्रतिशत अंक होने चाहिए। अग्निवीर टैक्निकल पद के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास (साइंस विषयों—फिजिक्स, कैमिस्ट्री और मैथ्स) होना जरूरी है। वहीं, अग्निवीर क्लर्क/एस.के.टी. के लिए 12वीं पास (कम से कम 60 प्रतिशत अंकों के साथ) होना आवश्यक है, जबकि अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए उम्मीदवार का 8वीं या 10वीं पास होना जरूरी है।

नीलम महे ने बताया कि सी-पाइट कैंप, थेह कांजला (कपूरथला) में इस भर्ती के इच्छुक उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग दी जा रही है। यहां उम्मीदवारों के लिए हॉस्टल, भोजन, जिम और स्मार्ट क्लासरूम जैसी सभी सुविधाएं नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जाती हैं।

इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए ट्रेनिंग ऑफिसर सी-पाइट कैंप कैप्टन अजीत सिंह ने बताया कि जो अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए मुफ्त लिखित और फिजिकल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, वे अपने 10वीं या 12वीं के शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट साइज फोटो और ऑनलाइन आवेदन किए गए फॉर्म की कॉपी लेकर सी-पाइट कैंप, थेह कांजला (कपूरथला) में संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए कैंप के हैल्पलाइन नंबर 83601-63527 और 69002-00733 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

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