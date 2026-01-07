Ludhiana: नाबालिग लड़की को शादी की नीयत से भगाने का आरोप, युवक पर FIR

लुधियाना में एक नाबालिग लड़की को भगाने का मामला सामने आया है।

लुधियाना (तरुण): लुधियाना में एक नाबालिग लड़की को भगाने का मामला सामने आया है। नाबालिग लड़की को बहसा फुसला कर भगाकर ले जाने के आरोप में थाना दरेसी की पुलिस ने दीपू कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया है।

पीड़ित के अनुसार उसकी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी घर से सामान लेने के लिए गई। परंतु वापिस नही लौटी। जांच पड़ताल करने पर पता चला कि दीपू उसकी बेटी पर बुरी नजर रखता था, जोकि शादी की नीयत से बहला फुसला कर भगा ले गया। जांच अधिकारी हरपाल सिंह ने बताया कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर तलाश शुरु कर दी है।

