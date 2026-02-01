Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • ए.आई. से अश्लील वीडियो बनाकर महिला को किया ब्लैकमेल, पुलिस ने कसा शिकंजा

ए.आई. से अश्लील वीडियो बनाकर महिला को किया ब्लैकमेल, पुलिस ने कसा शिकंजा

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 01 Feb, 2026 09:04 PM

a woman was blackmailed with obscene videos created using ai

ए.आई. अश्लील वीडियो बनाकर महिला को ब्लैकमेल करने के मामले में थाना साइबर सेल की पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध केस दर्ज किया है।

अमृतसर (संजीव): ए.आई. अश्लील वीडियो बनाकर महिला को ब्लैकमेल करने के मामले में थाना साइबर सेल की पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध केस दर्ज किया है।

परमिंदर कौर ने बताया कि वह बैंक में नौकरी करती है। आरोपी ने उसके इंस्टाग्राम से उसकी तस्वीर ली और ए.आई. की मदद से उसकी अश्लील तस्वीरें व वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। आरोपी ने उसे 22 हज़ार रुपए की मांग की, जब उसने उसके खाते में पैसे डलवा दिए तो आरोपी फिर से वीडि ए.आई. अश्लील वीडियो बनाकर महिला को ब्लैकमेल करने के मामले में थाना साइबर सेल की पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध केस दर्ज किया है।यो वायरल करने की धमकी देकर 20 हज़ार रुपए की मांग कर रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!