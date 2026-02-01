ए.आई. से अश्लील वीडियो बनाकर महिला को किया ब्लैकमेल, पुलिस ने कसा शिकंजा

ए.आई. अश्लील वीडियो बनाकर महिला को ब्लैकमेल करने के मामले में थाना साइबर सेल की पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध केस दर्ज किया है।

परमिंदर कौर ने बताया कि वह बैंक में नौकरी करती है। आरोपी ने उसके इंस्टाग्राम से उसकी तस्वीर ली और ए.आई. की मदद से उसकी अश्लील तस्वीरें व वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। आरोपी ने उसे 22 हज़ार रुपए की मांग की, जब उसने उसके खाते में पैसे डलवा दिए तो आरोपी फिर से वीडि ए.आई. अश्लील वीडियो बनाकर महिला को ब्लैकमेल करने के मामले में थाना साइबर सेल की पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध केस दर्ज किया है।यो वायरल करने की धमकी देकर 20 हज़ार रुपए की मांग कर रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।