नए साल से पहले पंजाब के स्कूलों के लिए सख्त चेतावनी, विभाग ने जारी किए आदेश

Edited By Vatika,Updated: 31 Dec, 2025 10:16 AM

a strict warning has been issued to schools in punjab ahead of the new year

स्कूल शिक्षा डायरेक्टोरेट (सेकेंडरी) पंजाब ने प्रदेश के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल प्रमुखों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी

लुधियाना (विक्की): स्कूल शिक्षा डायरेक्टोरेट (सेकेंडरी) पंजाब ने प्रदेश के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल प्रमुखों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को अपनी 2 आरक्षित छुट्टियां, 4 दोपहर की आधे दिन की छुट्टियां और वार्षिक कार्यक्रमों की तिथियां ई-पंजाब पोर्टल पर ऑनलाइन अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी और इसे निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करना अनिवार्य होगा।

शिक्षा विभाग के आदेशों के अनुसार स्कूल प्रमुखों को 1 जनवरी से 20 जनवरी के बीच आरक्षित छुट्टियों और वार्षिक कार्यक्रमों से संबंधित यह जानकारी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। विभाग ने चेतावनी दी है कि निर्धारित तिथि के बाद पोर्टल पर किसी भी छुट्टी या कार्यक्रम की तिथियों को अपडेट करने का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। इसलिए सभी स्कूल प्रमुखों को यह कार्य समय रहते पूरा करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

छुट्टियों के चयन और नियमों में सख्ती
जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि छुट्टियां केवल सरकारी सूची में से ही चुनी जानी चाहिए। एक बार पोर्टल पर जमा होने के बाद किसी भी स्थिति में छुट्टी या वार्षिक कार्यक्रम की तिथि को बदला या रद्द नहीं किया जा सकेगा। विभाग ने सभी स्कूल प्रमुखों को सरकारी छुट्टियों की सूची के अनुसार ही अपनी छुट्टियों की योजना बनाने के निर्देश दिए हैं।

